Trabzon'da eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi karısını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Giriş: 15.03.2026 - 19:42
Toklu Mahallesi'ndeki bir apartmanda Şenol B. ile eşi İrem B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Şenol B, eşine ateş ettiği tabanca ile intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Şenol B. ile İrem B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
