Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı ikinci haftasında Spor Toto, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 yendi.
Giriş: 15.03.2026 - 16:48 Güncelleme:
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk ekip, 17-11 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Spor Toto, salondan 33-30 galip ayrıldı.
