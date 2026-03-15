Trabzon'daki tünelde müzik eşliğinde oynayan sürücüye 180 bin lira ceza

Trabzon'da seyir halindeyken tünelde aracını durdurarak müzik eşliğinde beraberindekilerle dans eden sürücüye 180 bin lira idari ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte bir tünelde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ile beraberindeki yolcuların, trafik akışını tehlikeye düşürecek şekilde müzik eşliğinde oynadıklarının tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sürücüye 180 bin lira idari ceza uygulandığı, sürücü belgesi ile aracın 120 gün süreyle trafikten men edildiği kaydedildi.



Öte yandan sürücü ile araçtakilerin tünel içerisinde durarak oynamalarının yer aldığı video paylaşıldı.



