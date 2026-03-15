Trabzonspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı ikas Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Takımdaki diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dayanıklılık çalışması yaptı. Bordo-mavililer, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

