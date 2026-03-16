Trabzon Valisi Şahin'den Kadir Gecesi mesajı

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şahin, mesajında, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan daha hayırlı' olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'ne bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.





Kadir Gecesi'nin gönüllerin arındığı, duaların semaya yükseldiği, rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek bir gece olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu kutlu gece, bizlere geçmişimizi muhasebe etme, hatalarımızdan arınma ve manevi dünyamızı güçlendirme imkanı sunmaktadır. Aynı zamanda sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirmek için de önemli bir fırsattır." ifadelerini kullandı.



Şahin, bu müstesna gecede yapılacak dua ve ibadetlerin, gönüllere huzur, topluma birlik ve beraberlik, insanlığa ise barış ve esenlik getirmesini temenni ederek, şunları kaydetti:



"Dargınlıkların unutulduğu, gönüllerin buluştuğu ve iyiliğin çoğaldığı bir dünyanın inşası için bu gecenin manevi ikliminden en güzel şekilde istifade etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Trabzonlu hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, yüce Mevla'dan sağlık ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı'na eriştirmesini diliyorum."

