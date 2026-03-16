Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten, Kadir Gecesi mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.



Genç, mesajında, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gece'sinin tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini temenni ederek, hemşehrilerinin ve İslam alemini tebrik etti.



Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, ramazanın en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'ne bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadığını belirten Genç, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mübarek gece, gönüllerimizin arınmasına, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, kardeşliğimizin pekişmesine vesile olan müstesna bir zaman dilimidir." ifadelerini kullandı.



Genç, Kadir Gecesi'nin affın, merhametin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde idrak edildiği kutlu bir gece olduğuna işaret ederek, "Bu anlamlı gecede ellerimizi semaya açarken başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam alemi için barış, huzur ve esenlik diliyoruz. Rabbim yapılan duaları kabul eylesin, gönüllerimizi iyilikte buluştursun, ülkemizi ve milletimizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin." değerlendirmesinde bulundu.



Büyükşehir Belediyesi olarak şehre hizmet ederken sadece yolları, parkları ve projeleri değil, gönülleri de imar etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Genç, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı.

