Trabzonspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden idman, taktiksel çalışmayla sona erdi. Bordo-mavililer, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

