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        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral: Tahammül sınırımız çoktan aşıldı

        TRABZONSPOR Başkan Yardımcı Taner Fikret Saral, "Tahammül sınırımız çoktan aşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:41 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:45
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        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral: Tahammül sınırımız çoktan aşıldı
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        TRABZONSPOR Başkan Yardımcı Taner Fikret Saral, “Tahammül sınırımız çoktan aşıldı. Merkez Hakem Kurulu’nun rezillikleri, artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı” dedi.

        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, son günlerde tepki çeken hakem hataları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Saral, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Tahammül sınırımız çoktan aşıldı. Merkez Hakem Kurulu’nun rezillikleri, artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı! Trabzon’da, Gaziantep’te, İzmir’de, Alanya’da, İstanbul’da. Olduğumuz her yerde, oynadığımız her maçta verdiğimiz mücadeleye gölge düşürdünüz! Sezon başından bu yana bizden çaldığınız puanlarla, kurduğunuz kirli oyunlarla, taraflı tutumunuzla buna göz yuman ‘yapı’nızla bize hesap vereceksiniz. İster sahanın içinde olsun ister dışında! Kulübümüze yönelik kurduğunuz her planı ifşa edeceğiz. Bu kirli oyunların, taraflı yönetim anlayışının ve arkanıza aldığınız ‘gücün’ bedelini, Türk futbol kamuoyu önünde hesap vererek ödeyeceksiniz. Artık yeter! Türk futbolunun iliklerine kadar işlemiş bu adaletsizliğe teslim olmayacağız. Trabzonspor camiası, milyonlarca inançlı taraftarıyla, bu düzene boyun eğmeyecektir.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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