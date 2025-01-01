Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 14.00’te yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün saat 14.00’te yaptığı antrenman ile devam etti.

TRABZONSPOR Süper Lig’in 18’inci haftasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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