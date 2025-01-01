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        Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

        TRABZONSPOR Süper Lig'in 18'inci haftasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 01.01.2025 - 17:15
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        Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor
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        TRABZONSPOR Süper Lig’in 18’inci haftasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün saat 14.00’te yaptığı antrenman ile devam etti.

        Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

        Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 14.00’te yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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