Trabzonspor'da yüzler gülüyor

TRABZONSPOR, sahasında Çaykur Rizespor galibiyeti ile puanını 39’a çıkararak rahat bir nefes aldı. Bordo mavililer alınan galibiyetle hem moral kazandı hem de puan cetvelinde üst sıralara tırmandı.

Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup eden Trabzonspor’da hem yüzler güldü hem de geçen hafta Fenerbahçe maçında alınan mağlubiyet sonrası taraftarın gönlünü aldı. Bordo-mavili takımda Başakşehir maçı öncesi göreve getirilen teknik direktör Fatih Tekke, Süper Lig’de ilk iç saha galibiyetini almış oldu. Genç teknik adam Başakşehir deplasman galibiyetiyle başladığı Trabzonspor serüveninde sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmış, deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup olmuştu. Tekke, Çaykur Rizespor’u yenerek ilk iç saha galibiyetini almış oldu.

ZUBKOV TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor’un devre arası transfer döneminde renklerine kattığı Ukraynalı oyuncu Oleksandır Zubkov attığı goller ve performansı ile maça damgasını vurdu. Zubkov, Trabzonspor tarihinde bir Süper Lig maçında Çaykur Rizespor'a iki gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.