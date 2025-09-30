Habertürk
        Olaigbe Trabzonspor'da parlıyor

        Olaigbe Trabzonspor'da parlıyor

        – TRABZONSPOR'un yeni transferlerinden genç oyuncusu Kazeem Olaigbe'ye Belçika basını, 'Yurtdışındaki Belçikalılar' köşesinde özel yer ayırdı.

        Giriş: 30.09.2025 - 14:10 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:10
        Belçika’da yayımlanan StarSportTV sitesi, “Les Belges a l’etranger” (Yurtdışındaki Belçikalılar) köşesinde Trabzonspor’un genç oyuncusu Kazeem Olaigbe’ye geniş yer verdi. Haberde bordo-mavili takımın Karagümrük deplasmanında aldığı 4-3’lük galibiyet ve Olaigbe’nin performansı ön plana çıkarıldı.

        Haberde maçın detaylarına geniş şekilde yer verilirken, 19’uncu dakikada Felipe Augusto’nun attığı golle öne geçen Trabzonspor’un, Onuachu’nun iki golü ve Sikan’ın skora katkısıyla farkı açtığı hatırlatıldı. Ev sahibi Karagümrük’ün ise uzatma dakikalarında Fofana ile bulduğu gollerle farkı bire indirdiği, karşılaşmanın 3-4 sona erdiği aktarıldı.

        ‘OLAIGBE VURGUSU’

        StarSportTV’nin haberinde, Trabzonspor’un kadrosunda yer alan Belçikalı oyuncu Kazeem Olaigbe’nin de özellikle “yurt dışındaki Belçikalılar” dosyası kapsamında incelendiği belirtildi. Olaigbe’nin bordo-mavili takımdaki uyum süreci, oynadığı süreler ve genç yaşına rağmen potansiyeli üzerinde duruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

