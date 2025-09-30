Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu, liman güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:53 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu, liman güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı.

        İlçede gece saatlerinde Yoroz Limanı'nda denize açılan balıkçılar, suda bir insansız deniz aracı olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Balıkçılar tarafından kıyıya getirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarıldı.

        Giriş-çıkışların kapatıldığı liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

        İnsansız deniz aracında detaylı inceleme için uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.

        - "Detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir"

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS (Su Altı Savunma) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir."

        Konuyla ilgili sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur."

        - "Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık"

        Fenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Yılmaz, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde denize açılan balıkçıların, buldukları insansız deniz aracını limana getirdiklerini söyledi.

        Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildiğini belirten Yılmaz, "Ekipler tekneyi incelemeye aldı ve içerisinde tehlikeli madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktı. Ben de gece saat 02.00 civarı limana geldim. Bomba imha ekibi geldi, inceledi. Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık. Sabah gelen bomba imha ekibi de incelemelerini sürdürüyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi (2)
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi (2)
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi
        Ertuğrul Doğan: Futbolun adil bir zeminde oynanması zorunluluktur
        Ertuğrul Doğan: Futbolun adil bir zeminde oynanması zorunluluktur
        Trabzonspor, uzun vadeli stratejilerle ilerliyor
        Trabzonspor, uzun vadeli stratejilerle ilerliyor
        Trabzonlu Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Trabzonlu Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı