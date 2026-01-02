Karadeniz'de 1327 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin, Bayburt ve Ordu'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 1327 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı dolayısıyla 17 ilçedeki 286 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Trabzon-Gümüşhane kara yolundaki Zigana Dağı da kar yağışının ardından dronla görüntülendi.

- Giresun

Giresun'da kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu.

Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 46, Alucra'da 38, Bulancak'ta 58, Çamoluk'ta 27, Çanakçı'da 15, Dereli'de 34, Doğankent'te 10, Espiye'de 31, Eynesil'de 10, Görele'de 56, Güce'de 13, Keşap'ta 43, Piraziz'de 22, Şebinkarahisar'da 49, Tirebolu'da 48 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere 521 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 58 iş makinesiyle kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

- Rize Rize'de kar yağışı yüksek kesimlerdeki ilçelerde etkisini gösterdi. Yağışın ardından il merkezi ve ilçelere bağlı 206 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını 122 personel ve 55 iş makinesiyle sürdürüyor. - Gümüşhane Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 182 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 44, Şiran'da 55, Kelkit ve Kürtün'de 56, Torul'da 22, Köse'de ise 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla yol açma çalışmalarına devam ediyor. - Artvin Artvin'de kar yağışının ardından 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışla birlikte Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kar nedeniyle Şavşat'ta 2, Ardanuç'ta 7, Borçka'da 8, Hopa'da 2, Murgul'da 11, Yusufeli'nde 12 ve Arhavi ilçesinde de 4 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 72 personel, 55 araç ve iş makinesiyle karla mücadeleye devam ediyor. - Bayburt Bayburt'ta kar yağışının ardından 86 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresine bağlı 38 iş makinesi ve 50 personel, yol açma çalışmalarında görev alıyor. Öte yandan, kent merkezinde belediye ekipleri kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor. - Ordu Ordu'da da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yüksek rakımlı ilçelerde kar kalınlığının 70 ila 100 santimetreyi bulduğu ve son 24 saatte 510 mahalle yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi. Açıklamada, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 600 personel, 417 araç ve iş makinesiyle çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.