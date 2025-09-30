Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Futbolun adil bir zeminde oynanması zorunluluktur

        TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün geleceğini garanti altına almak için sportif ve ekonomik alanlarda eş zamanlı adımlar attıklarını belirtirken, hakem kararlarının aleyhlerine işlediğini söyledi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:01 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:05
        Ertuğrul Doğan: Futbolun adil bir zeminde oynanması zorunluluktur
        TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün geleceğini garanti altına almak için sportif ve ekonomik alanlarda eş zamanlı adımlar attıklarını belirtirken, hakem kararlarının aleyhlerine işlediğini söyledi. Doğan, “Futbolun adil bir zeminde oynanması tek başına Trabzonspor için değil, bütün kulüpler için zorunluluktur. Adalet, herkese lazımdır” dedi.

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün dergisinin 232’nci sayısına açıklamalarda bulundu. Kulübün yeniden yapılanma sürecini kararlı ve planlı bir şekilde yürüttüklerini belirten Doğan, “Kulübümüzün geleceğini garanti altına almak için sportif ve ekonomik alanlarda eş zamanlı adımlar atıyoruz. Amacımız, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak ve bu yapıyı kalıcı hale getirmek” dedi.

        Yeni sezonda kadroya katılan genç oyuncuların yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamadığını vurgulayan Doğan, “Aynı zamanda geleceğin Trabzonspor’unu da şekillendiriyorlar. Her transfer, uzun vadeli planlamanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gelişime açık, değer yaratabilecek bir oyuncu profili üzerinden ilerliyoruz. Bu yaklaşım, kulübümüzün hem sportif hem de ekonomik gücünü artırmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.

        ‘GEÇMİŞ HATALARDAN DERS ALDIK’

        Geçmiş yıllarda yapılan hatalardan önemli bir deneyim kazandıklarını söyleyen Doğan, “Yanlış planlamaların, kulübün mali ve sportif dengelerini nasıl zorladığını gördük. Artık kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerle ilerliyoruz. Disiplinli mali yönetim, şeffaflık ve doğru transfer politikaları bu sürecin temelini oluşturuyor” diye konuştu.

        ‘HAKEM KARARLARI ALEYHİMİZE İŞLEDİ’

        Hakem kararlarının aleyhlerine işlediğini kaydeden Doğan, “Ligin ilk haftalarında takımımız, hakem kararlarının açık şekilde aleyhimize işlediği bir ortamda mücadele etti. Kasıtlı müdahalelerle şekillenen maçlar oynadık. Son olarak Fenerbahçe deplasmanında galibiyetimizin önüne yine hakemler tarafında ket vuruldu. Futbolun adil bir zeminde oynanması tek başına Trabzonspor için değil, bütün kulüpler için zorunluluktur. Adalet, herkese lazımdır” şeklinde konuştu.

        ‘EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTAR’

        Başkan Doğan, Trabzonspor’un en büyük gücünün taraftar olduğunu vurgulayarak, “Bugün de tüm süreçlerin sağlıklı ilerlemesi için en önemli unsur, sizlerin desteğidir. Yeniden yapılanma zaman alır ama sonunda daha güçlü ve daha sağlam bir Trabzonspor ortaya çıkar” dedi.

