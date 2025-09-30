Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi (3)

        'FİBERBALIKÇI TEKNESİ ZANNETTİK'Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde tekneyle av sırasında insansız deniz aracını bulanlardan Bozokoğlu Balıkçılık sahibi Halil İbrahim Bozok, "Hamsi avcılığı için açılmıştık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:51 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:51
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi (3)
        'FİBERBALIKÇI TEKNESİ ZANNETTİK'

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde tekneyle av sırasında insansız deniz aracını bulanlardan Bozokoğlu Balıkçılık sahibi Halil İbrahim Bozok, "Hamsi avcılığı için açılmıştık. Akçakale mevki açıklarında teknemizin radarına bir cisim, 800 metre uzaklıktan görüldü. Görünce küçük balıkçı teknesi olabileceğini düşünerek yanına yaklaştık. 'Geminin üzerine alalım' dedik. Vinçle kaldırınca baktık ki askeri bir bota benziyor. Daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerine haber vererek batan tekneyi gemimizin üzerine alarak Yoroz Balıkçı Barınağı'na getirdik. Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettik. İlk gördüğümüzde fiber balıkçı teknesi zannettik. O anda içesinde herhangi bir cisim olabilir diye düşündük ama sonuçta kaldırırken herhangi bir patlama olmadığı için teknemizin kenarında, asılı bir şekilde karaya kadar getirdik" dedi.

        'PİŞMAN OLDUK, ALLAH BİZİ KORUDU'

        Bozok, "Herhangi bir problem olmadı ama yaptığımız yanlıştı. Denize üzerinde ekipleri çağırarak müdahale etmek lazımdı. 'Hava şartları nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerine vermektense kendimiz alıp dışarıya getirelim' dedik. İçerisinde 300 kilogram patlayıcı bir madde varmış. Pişman olduk ama iş işten geçti; Allah bizi korudu. Kıyıya getirerek ekiplere teslim ettik. O andan itibaren balıkçı barınağındaki bütün gemilerin boşaltılmasını istediler. Daha sonra avcılık faaliyetimize devam ettik. Sabah olduğunda içerisinde bomba olduğunu duyduk" diye konuştu.

        Öte yandan balıkçıların halatla bağladıkları insansız deniz aracını teknelerle limana çektikleri anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

