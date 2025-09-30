Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, uzun vadeli stratejilerle ilerliyor

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, artık kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerle ilerlediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:42 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, uzun vadeli stratejilerle ilerliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, artık kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerle ilerlediklerini bildirdi.

        Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, Trabzonspor'un bugün, yeniden yapılanma sürecini kararlı ve planlı bir şekilde yürüttüğünü belirterek, "Kulübümüzün geleceğini garanti altına almak için sportif ve ekonomik alanlarda eş zamanlı adımlar atıyoruz. Amacımız, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak ve bu yapıyı kalıcı hale getirmek." ifadelerini kullandı.

        Bu sezon kadrolarına kattıkları genç oyuncuların yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamadığını, aynı zamanda geleceğin Trabzonspor'unu da şekillendirdiğini vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

        "Her transfer, uzun vadeli planlamanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gelişime açık, değer oluşturabilecek bir oyuncu profili üzerinden ilerliyoruz. Bu yaklaşım, kulübümüzün hem sportif hem de ekonomik gücünü artırmayı hedefliyor. Geçmiş yıllarda yapılan hatalar bize önemli bir deneyim kazandırdı. Yanlış planlamaların, kulübün mali ve sportif dengelerini nasıl zorladığını gördük. Artık kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerle ilerliyoruz. Disiplinli mali yönetim, şeffaflık ve doğru transfer politikaları bu sürecin temelini oluşturuyor."

        Doğan, bugün sahada yaşananların da bu inşa sürecinin bir parçası olduğunu kaydederek, "Ligin ilk haftalarında takımımız, hakem kararlarının açık şekilde aleyhimize işlediği bir ortamda mücadele etti. Kasıtlı müdahalelerle şekillenen maçlar oynadık. Son olarak Fenerbahçe deplasmanında galibiyetimizin önüne yine hakemler tarafından ket vuruldu. Futbolun adil bir zeminde oynanması tek başına Trabzonspor için değil, bütün kulüpler için zorunluluktur. Adalet, herkese lazımdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Trabzonspor'un en büyük gücünün her zaman taraftarı olduğunu da belirten Doğan, "Bugün de tüm süreçlerin sağlıklı ilerlemesi için en önemli unsur, sizlerin desteğidir. Yeniden yapılanma zaman alır ama sonunda daha güçlü ve daha sağlam bir Trabzonspor ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Kayıp 3 çocuk annesinin ayakkabısı ve telefonu bulundu! Korkutan bekleyiş!
        Kayıp 3 çocuk annesinin ayakkabısı ve telefonu bulundu! Korkutan bekleyiş!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Trabzonlu Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Trabzonlu Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den penaltı yorumu:
        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den penaltı yorumu:
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı yapıldı
        Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı yapıldı
        Ortahisar Muhtarlar Derneği'nin olağanüstü genel kurulu yapıldı
        Ortahisar Muhtarlar Derneği'nin olağanüstü genel kurulu yapıldı