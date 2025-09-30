Trabzonspor, uzun vadeli stratejilerle ilerliyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, artık kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerle ilerlediklerini bildirdi.

Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, Trabzonspor'un bugün, yeniden yapılanma sürecini kararlı ve planlı bir şekilde yürüttüğünü belirterek, "Kulübümüzün geleceğini garanti altına almak için sportif ve ekonomik alanlarda eş zamanlı adımlar atıyoruz. Amacımız, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak ve bu yapıyı kalıcı hale getirmek." ifadelerini kullandı.

Bu sezon kadrolarına kattıkları genç oyuncuların yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamadığını, aynı zamanda geleceğin Trabzonspor'unu da şekillendirdiğini vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Her transfer, uzun vadeli planlamanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gelişime açık, değer oluşturabilecek bir oyuncu profili üzerinden ilerliyoruz. Bu yaklaşım, kulübümüzün hem sportif hem de ekonomik gücünü artırmayı hedefliyor. Geçmiş yıllarda yapılan hatalar bize önemli bir deneyim kazandırdı. Yanlış planlamaların, kulübün mali ve sportif dengelerini nasıl zorladığını gördük. Artık kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerle ilerliyoruz. Disiplinli mali yönetim, şeffaflık ve doğru transfer politikaları bu sürecin temelini oluşturuyor."