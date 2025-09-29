Trabzonlu Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yıldırım ve beraberindekiler, Kolbaş'ın ailesine başsağlığı dileyerek, tabutuna sarılan Türk bayrağını oğlu Murat Kolbaş'a teslim etti.

Törene Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Maçka Kaymakamı Şahin Demir ile kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

