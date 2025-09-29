Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın, ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
Antrenmanda sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ile Anthony Nwakaeme yer almadı. Andre Onana, Paul Onuachu, Batagov ve Christ Inao Oulai ise salonda yenileme antrenmanı yaptı.
Bordo-mavili diğer oyuncular ise yarı sahada çift kale maç ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
