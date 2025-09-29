Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 20:40 Güncelleme: 29.09.2025 - 20:54
        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın, ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

        Antrenmanda sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ile Anthony Nwakaeme yer almadı. Andre Onana, Paul Onuachu, Batagov ve Christ Inao Oulai ise salonda yenileme antrenmanı yaptı.

        Bordo-mavili diğer oyuncular ise yarı sahada çift kale maç ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

