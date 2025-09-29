Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

        Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Trabzon Ortahisar Belediyespor, Energa Start Elblag'ı 30-29 yendi. Trabzon ekibi, ilk maçta Polonya ekibine 39-32 mağlup olması nedeniyle elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 19:14 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:39
        Beşirli Spor Salonu'nda Energa Start Elblag ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzon Ortahisar Belediyespor'un 17-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci yarıda daha etkili olan Trabzon Ortahisar Belediyespor, maçı 30-29 kazandı.

        Trabzon Ortahisar Belediyespor, 2. tur ilk maçında Polonya temsilcisine 39-32 mağlup olması nedeniyle organizasyona veda etti.

        Energa Start Elblag oyuncuları maç sonunda galibiyet sevinci yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

