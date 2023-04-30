Trabzon'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Vakfıkebir-Tonya kara yolunda, M.B'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Aynur Abanoz'a (44) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Abanoz'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza sırasında yol kenarındaki Fol Deresi'ne düşen araçtan çıkarılan sürücü M.B, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Aynur Abanoz'un yol üzerindeki bir fırında çalıştığı öğrenildi.