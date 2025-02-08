Trabzonspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.