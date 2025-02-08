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        Trabzon'da rahatsızlanan kişi, yoldaki karın temizlenmesinin ardından hastaneye ulaştırıldı

        Trabzon'da kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta, ekiplerce hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 18:02 Güncelleme: 08.02.2025 - 18:02
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        Trabzon'da rahatsızlanan kişi, yoldaki karın temizlenmesinin ardından hastaneye ulaştırıldı
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        Trabzon'da kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta, ekiplerce hastaneye sevk edildi.

        Köprübaşı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nin Emirhan mevkisindeki evinde rahatsızlanan kişinin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Yoğun kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgeye, iş makinesi, ambulans ve 2 UMKE aracı yönlendirildi.

        İş makinesinin yolu açmasının ardından mahalleye ulaşan ekipler, hastayı ambulansa taşıdı.

        Köprübaşı Devlet Hastanesi'ne nakledilen hasta, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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