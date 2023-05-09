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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Sürmene'de konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Sürmene'de konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İHA'lardan, SİHA'lardan, Kızılelma'dan ve KAAN'dan Türkiye düşmanlarının rahatsız olduğunu belirterek, "Tabii ki rahatsız olacaklar, biz onlar rahatsız olsun diye bu işlerle uğraşıyoruz." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, Sürmene ilçesinde partisinin Seçim İrtibat Ofisi'nin açılışında, çok önemli günlerin arifesinde olunduğunu söyledi.

Türkiye'nin, 14 Mayıs Pazar günü bir tercih yapacağını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ya 21 yıldır devam eden Sayın Cumhurbaşkanı'mız, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıldır kazanmış olduğumuz güven ve istikrar ortamı, eser ve hizmet siyasetimiz devam edecek ya da maalesef karşımızdaki Türkiye düşmanlarının birleştiği, Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuş yönetim kazanacak. Çok önemli bir seçim. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimi diyoruz."

Karaismailoğlu, Türkiye'de 21 yıldır çok şeyler yaşandığını anlatarak, "Hayalleri gerçeğe dönüştürdük. AK Parti'nin görevi de hayalleri gerçeğe dönüştürmektir. Ülkemizin gelişmesi, büyümesi için canla başla çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. 20 yıl önce hayal bile edilmeyen şeyler bugün bir bir gerçek oluyor." diye konuştu.

Geçen hafta açılışı yapılan Zigana Tüneli'nin önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, katılımcılara en kısa zamanda tünelden bir defa geçmelerini tavsiye etti.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin, dünyanın lider ülkelerinden olmasının önünde hiçbir engel bulunmadığını vurgulayarak, "O yüzden çok önemli günlerden geçiyoruz. Şurada bir şey kalmadı, 5 günümüz var. Bütün kardeşlerimizi kucaklayacağız. Bir oy, bir oydur. Bakın alternatifi olmayan, geri dönülemez bir yoldur." dedi.

Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Karaismailoğlu, "Teröristleri ülkemizden kovduk. İnlerinde birkaç tane kaldılar. İnlerinden işaret veriyorlar ve karşımızdaki vizyonsuz ve Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuş bay bay Kemal'i işaret ediyorlar. O parmakları da kıracak olan Sürmene'dir, Trabzon'dur." ifadelerini kullandı.

- "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, dünyada en saygın lider olarak görülüyor"

Karaismailoğlu, seçimin iki alternatifi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ya teröristlerle beraber olanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Ya milli, manevi değerlerimize saldıranlar kazanacak ya da milleti için dünyanın hizmetine sunduğu Ayasofya'yı cami olarak açan Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. İki örnek arkadaşlar, işte siyah ile beyaz. Bu kadar net."

Türkiye'nin çok şeyler kazandığını aktaran Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bütün dünyada en saygın lider olarak görülüyor. Turizm gelişti son yıllarda, pandemiden sonra bir patlama yaşadık ve bunun fırsatını Trabzon kullanıyor. İnşallah bunu sağlıklı şekilde geliştireceğiz, hizmetin kalitesini daha da artıracağız ve gelen turisti memnun ederek buradan göndereceğiz ki daha fazlası gelsin. Turistler buraya geliyorsa, geldikleri yeri de biliyorsunuz Orta Doğu'dan geliyorlar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki Türkiye'ye geliyorlar. Allah göstermesin yapılacak bir yanlış sonucunda bunların bir tanesi buraya gelmez."

Karaismailoğlu, o nedenle her yönüyle çok önemli bir seçime gidildiğine işaret ederek, "İHA'lardan, SİHA'lardan, Kızılelma'dan, KAAN'dan kim rahatsız olur? Türkiye düşmanları rahatsız olur. Tabii ki rahatsız olacaklar, biz onlar rahatsız olsun diye bu işlerle uğraşıyoruz. İşte yıllar önce bu işler yapılmadığı için eski Türkiye'yi istiyor onlar. O yüzden uyanık olmamız lazım." diye konuştu.

Seçim İrtibat Ofisi'nin açılışının ardından ilçe esnafını ziyaret eden Karaismailoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığında temaslarda bulundu, Sürmene Öğretmenevi'nde muhtarlarla bir araya geldi.

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