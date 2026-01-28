Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 30 Ocak Cuma günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 16:12 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 30 Ocak Cuma günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, ısınma çalışması gerçekleştirdi. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayıl'dan Trabzon'daki depremle ilgili açıklama...
        KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayıl'dan Trabzon'daki depremle ilgili açıklama...
        Mustafa Eskihellaç: Sahadaki en güçlü yönüm hızım
        Mustafa Eskihellaç: Sahadaki en güçlü yönüm hızım
        Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişileri afişle teşhir etti
        Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişileri afişle teşhir etti
        Trabzon'da balkondan düşen bebek ağır yaralandı
        Trabzon'da balkondan düşen bebek ağır yaralandı
        Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2025'te 131 projeye 103 milyon lira destek s...
        Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2025'te 131 projeye 103 milyon lira destek s...
        Trabzon'da garip afiş Kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişilerin isim,...
        Trabzon'da garip afiş Kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişilerin isim,...