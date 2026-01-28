Trabzon'da balkondan düşen bebek ağır yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştüğü iddia edilen bebek yaralandı.



Bahçecik Mahallesi'nde 2 yaşındaki E.N, evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Afgan uyruklu bebek, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

