Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        "Taşacak Bu Deniz" dizisinin müzikleri Karadeniz ezgilerine ilgiyi artırdı

        DUYĞU AVUNDUK - TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki şarkıların söz yazarı ve bestecisi Yüksel Baltacı, eserlerinin beğenilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 11:19 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Taşacak Bu Deniz" dizisinin müzikleri Karadeniz ezgilerine ilgiyi artırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DUYĞU AVUNDUK - TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki şarkıların söz yazarı ve bestecisi Yüksel Baltacı, eserlerinin beğenilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

        Senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı dizinin çekimleri Trabzon'un ilçelerinde devam ediyor.

        Baltacı'nın dizide yer verilen "Deli olmişum deli", "Gidelum", "Ha bu deniz taşacak", "Bezdum Allah", "Senun canın sağ olsun", "Ela mana" ve "Nasil sevdum" gibi eserleri, izleyicinin beğenisini kazandı.

        Oyuncular Deniz Baysal ile Ava Yaman'ın da bazılarını seslendirdiği şarkılar, çeşitli sosyal medya platformlarında sıkça kullanılıyor.

        Trabzonlu söz yazarı ve besteci Yüksel Baltacı, AA muhabirine, 9 yaşında komşularının hediye ettiği bağlamayla başladığı müzik hayatını 42 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

        Baltacı, ortaokulda yazdığı şiirlerin bir kısmını bestelediğini dile getirerek, 15'e yakın enstrüman çaldığını anlattı.

        Dinlediği insan hikayelerine eserlerinde yer verdiğini belirten Baltacı, "1990 yılında İstanbul'a gittim. Amatör anlamda birkaç mekanda müzik yaptım, profesyonel anlamda duyulan ilk eserim Nayino'dur. Söz müziği bana ait, onunla bir başlangıç yaptık." dedi.

        Baltacı, "Sen Anlat Karadeniz" ve "Sefirin Kızı" adlı dizilere de müzik yaptığını ifade ederek, "Taşacak Bu Deniz" dizisinin senaristleriyle arkadaş olduğunu, daha önce de bazı projelerde beraber çalıştıklarını aktardı.

        İşin mutfağında olmanın kendisine keyif verdiğinin altını çizen Baltacı, bir süredir eserlerini kimseye vermediğini, "Taşacak Bu Deniz" dizisinin hikayesini okuduktan sonra senaristlerle bir araya gelerek müziklerini yaptığını belirtti.

        Baltacı, dizinin yakaladığı başarının sırrının ekibin uyumlu çalışması olduğuna işaret etti.

        Dizideki sahne ve karakterlere göre de eser yazdığını anlatan Baltacı, "Benim sağlam bir beste stokum var. Oraya hemen bir söz uyarlıyoruz. Sonuç bizim de hoşumuza gidiyor. İnsanlar da o bölüm ya da sahneye 'Buraya bu kadar mı olur?' diyor, herkesten böyle tepkiler alınca da 'Biz başarılı olmuşuz.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Baltacı, ekibin özveriyle çalışmasının seyircide karşılık bulduğu dizide şimdiye kadar 16 şarkısının yayınlandığını vurgulayarak, "İki bölümde bir yeni, sıfır şarkıyla çıkıyoruz. Projedeki şarkıların hiçbirini daha önce duymuş olamazsınız çünkü bir kısmını buraya göre uyarlayıp yapıyoruz. Bir kısmını stoklardaki eserlerden uyarlayıp yayınlıyoruz." diye konuştu.

        - Ulaş Tuna Astepe ve Burak Yörük'ten şarkı sürprizi

        "Eleni" karakteri için yazdığı, bir kısmı Yunanca, bir kısmı da Rumca'ya çevrilen şarkının çok ilgi gördüğünü ifade eden Baltacı, şöyle devam etti:

        "Coğrafyamız çok güzel, bizde ilçeler arasında dil, lehçe, enstrüman değişir, onu mozaiklemeye çalışıyoruz. Sevgili Ava'nın çok güzel bir sesi var. Ben ona 'kuzum' diyorum, mükemmel bir sesi var. Adil'in de sesi güzelmiş. Burak'ın da sesi güzel, belki yakında böyle de bir şey olabilir. Deniz Baysal dizinin jeneriğini de seslendirdi. Şivesiyle her türlü güzel oldu, gayet de içimize sindi, güzel de tepkiler aldık, çok beğenildi. Jenerik türkümüzün sözlerinin bir kısmını sevgili Ferda ve Nehir yazmıştı. Jenerik müziğinin düzenlemesi ve bestesi bana ait. Oyuncuların seslerinin güzel olması çok güzel bir sürpriz. İçlerinde gerçekten sesi güzel arkadaşlarımız var. Hoşuma da gidiyor. Hem oynayıp hem eserimi okumaları beni mutlu ediyor."

        Takdir edilmenin sanatçılar için mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Baltacı, sosyal medyadan kendisine ulaşan kişilerin "Ağabey, bu hafta yeni eser var mı?" sorularıyla karşılaştığını anlattı.

        Baltacı, memleketinden kopmadan Karadeniz müziklerine katkı sağlamaya çalıştığını vurgulayarak, "Eserlerimin izleniyor olması çok hoşuma gidiyor. Bu güzel bir şey, umarım daha da güzel olacak. 150'ye yakın şarkım var elimde. Uzun süredir vermedim elimizde birikti, zamanla teker teker ortaya çıkaracağız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Ons altın rekor tazeledi
        Ons altın rekor tazeledi
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Dolandırıcı dolandırıldı! İhbarda bulundu, vurgun ortaya çıktı!
        Dolandırıcı dolandırıldı! İhbarda bulundu, vurgun ortaya çıktı!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı

        Benzer Haberler

        Güreş Federasyonunun hedefi Türkiye şampiyonalarına katılımı artırmak
        Güreş Federasyonunun hedefi Türkiye şampiyonalarına katılımı artırmak
        Eşinin katlettiği Sinem'in ailesine cezaevindeki sanıktan 'defin isteği' me...
        Eşinin katlettiği Sinem'in ailesine cezaevindeki sanıktan 'defin isteği' me...
        Eşini silahla öldürüp bekçiyi yaralayan sanık hakkında iddianame hazırlandı
        Eşini silahla öldürüp bekçiyi yaralayan sanık hakkında iddianame hazırlandı
        40 yaşından sonra takı tasarımcısı oldu
        40 yaşından sonra takı tasarımcısı oldu
        Havalı Silahlar Grup müsabakaları Trabzon'da yapılacak
        Havalı Silahlar Grup müsabakaları Trabzon'da yapılacak
        Trabzon'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
        Trabzon'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi