        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Trabzon Valiliğince, Karadeniz açıklarında meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk tespitlere göre ilgili birimlere herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı bildirildi.

        Giriş: 28.01.2026 - 00:27 Güncelleme: 28.01.2026 - 00:27
        Trabzon'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
        Valilikten yapılan açıklamada, Karadeniz açıklarında meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin Trabzon'da da hissedildiği belirtildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm birimler tarafından saha tarama ve inceleme çalışmalarının süratle gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "Yapılan ilk tespitlere göre ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Şehrimizde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü felaketten muhafaza eylesin, beterinden korusun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

