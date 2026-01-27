Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül'den Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyaret

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 16:24 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül'den Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası için kente gelen Akgül'ü makamında kabul etti.

        Şahin, Türk güreşinin uluslararası alanda elde ettiği başarıların gençler için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, Taha Akgül'ün hem sporcu kimliği hem de Federasyon Başkanı olarak yürüttüğü çalışmaların büyük değer taşıdığını kaydetti.


        Akgül, ziyaret anısına Vali Şahin'e hediye takdim etti.

        Akgül ve beraberindekiler daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ile de makamında bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da yayla evinde 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanm...
        Trabzon'da yayla evinde 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanm...
        Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor'da Hesap.com Antalyaspor mesaisi
        Trabzonspor'da Hesap.com Antalyaspor mesaisi
        Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik: "Kadına karşı şiddetin 3 katı er...
        Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik: "Kadına karşı şiddetin 3 katı er...
        Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Çelik, 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısında...
        Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Çelik, 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısında...
        Trabzon'da yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
        Trabzon'da yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor