Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül'den Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası için kente gelen Akgül'ü makamında kabul etti.



Şahin, Türk güreşinin uluslararası alanda elde ettiği başarıların gençler için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, Taha Akgül'ün hem sporcu kimliği hem de Federasyon Başkanı olarak yürüttüğü çalışmaların büyük değer taşıdığını kaydetti.





Akgül, ziyaret anısına Vali Şahin'e hediye takdim etti.



Akgül ve beraberindekiler daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ile de makamında bir araya geldi.

