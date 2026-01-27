Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Çelik, 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısında konuştu:

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, suça karışan çocuklarla ilgili, "Bu konuda ilimiz gayet iyi. Öyle örgütlü herhangi bir şey yok. Bunlar bireysel, çoğunluğu da çocukların kendi aralarındaki şeyler. Bu konuda ciddi bir sorunumuz yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 14:48 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Çelik, 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısında konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, suça karışan çocuklarla ilgili, "Bu konuda ilimiz gayet iyi. Öyle örgütlü herhangi bir şey yok. Bunlar bireysel, çoğunluğu da çocukların kendi aralarındaki şeyler. Bu konuda ciddi bir sorunumuz yok." dedi.

        Çelik, Trabzon Adliyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısında, 910 personelin görev yaptığı Trabzon Adliyesi'nde geçen yıldan 2026'ya devreden dosya sayısının 14 bin 37 olduğunu söyledi.

        Trabzon Çocuk Görüşme Merkezi'nde 171 dosya üzerinden 3 çocuk teslim işlemi, 780 kişisel ilişki işlemi gerçekleştirildiğini aktaran Çelik, eskiden icra takibiyle yapılan çocuk tesliminin artık Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce yürütüldüğünü ifade etti.

        Geçen yıl Çocuk İzlem Merkezi'nde 131 mağdurla ilgili işlem yapıldığını vurgulayan Çelik, Spor Suçları Soruşturma Bürosuna ise 903 dosya geldiğini belirtti.

        Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçlarını Soruşturma Bürosuna 1137 dosya geldiğine işaret eden Çelik, 56 soruşturmayla ilgili işlemlerin devam ettiğini anlattı.

        Çelik, geçen yıl Terör Bürosu'na 186 dosya geldiğini, yıl sonu itibarıyla geçmiş yıllardan da devredenlerle birlikte elde 426 soruşturma dosyasından 171'ine karar çıktığını, 255 soruşturma dosyası kaldığını kaydetti.

        Çelik, Uyuşturucu Suçlar Bürosunda 84, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosunda 1389 dosya hakkında işlemlerin devam ettiğini vurguladı.

        Çocuk Suçları Soruşturma Bürosuna 565 dosya geldiğinin altını çizen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu dosyalardan 176'sına kavuşturmaya yer olmadığına, 160'ına iddianame, 30'una yetkisizlik, 22'sine birleştirme ve 62'sine ise uzlaştırma bürosuna gönderme kararı verildi. Bu konuda ilimiz gayet iyi. Öyle örgütlü herhangi bir şey yok, bunlar bireysel. Çoğunluğu da çocukların kendi aralarındaki şeyler. Bu konuda ciddi bir sorunumuz yok. Tabii ki bu oranları daha aşağı çekmemiz lazım. Toplum olarak çocuklarımızı topluma uyumlu birey olarak yetiştirmemiz gerekiyor. İlimiz bu konuda da çok şanslı."

        Çelik, Uzlaştırma Bürosuna geçen yıl gelen 3 bin 713 dosyanın 1927'sinde uzlaştırma sağlandığı sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor

        Benzer Haberler

        Trabzon'da yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
        Trabzon'da yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
        23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Trabzon'da devam ediyor
        23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Trabzon'da devam ediyor
        Trabzon'da masa tenisi turnuvası düzenlenecek
        Trabzon'da masa tenisi turnuvası düzenlenecek
        Felce yol açan şah damarı daralmasına bacak damarıyla müdahale
        Felce yol açan şah damarı daralmasına bacak damarıyla müdahale
        Kar altında şap seferberliği Trabzon'da karla kaplı dağ yollarını aşarak ha...
        Kar altında şap seferberliği Trabzon'da karla kaplı dağ yollarını aşarak ha...
        Trabzonspor'da Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı