Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Çelik, 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısında konuştu:

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, suça karışan çocuklarla ilgili, "Bu konuda ilimiz gayet iyi. Öyle örgütlü herhangi bir şey yok. Bunlar bireysel, çoğunluğu da çocukların kendi aralarındaki şeyler. Bu konuda ciddi bir sorunumuz yok." dedi.



Çelik, Trabzon Adliyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısında, 910 personelin görev yaptığı Trabzon Adliyesi'nde geçen yıldan 2026'ya devreden dosya sayısının 14 bin 37 olduğunu söyledi.



Trabzon Çocuk Görüşme Merkezi'nde 171 dosya üzerinden 3 çocuk teslim işlemi, 780 kişisel ilişki işlemi gerçekleştirildiğini aktaran Çelik, eskiden icra takibiyle yapılan çocuk tesliminin artık Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce yürütüldüğünü ifade etti.



Geçen yıl Çocuk İzlem Merkezi'nde 131 mağdurla ilgili işlem yapıldığını vurgulayan Çelik, Spor Suçları Soruşturma Bürosuna ise 903 dosya geldiğini belirtti.



Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçlarını Soruşturma Bürosuna 1137 dosya geldiğine işaret eden Çelik, 56 soruşturmayla ilgili işlemlerin devam ettiğini anlattı.



Çelik, geçen yıl Terör Bürosu'na 186 dosya geldiğini, yıl sonu itibarıyla geçmiş yıllardan da devredenlerle birlikte elde 426 soruşturma dosyasından 171'ine karar çıktığını, 255 soruşturma dosyası kaldığını kaydetti.



Çelik, Uyuşturucu Suçlar Bürosunda 84, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosunda 1389 dosya hakkında işlemlerin devam ettiğini vurguladı.



Çocuk Suçları Soruşturma Bürosuna 565 dosya geldiğinin altını çizen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu dosyalardan 176'sına kavuşturmaya yer olmadığına, 160'ına iddianame, 30'una yetkisizlik, 22'sine birleştirme ve 62'sine ise uzlaştırma bürosuna gönderme kararı verildi. Bu konuda ilimiz gayet iyi. Öyle örgütlü herhangi bir şey yok, bunlar bireysel. Çoğunluğu da çocukların kendi aralarındaki şeyler. Bu konuda ciddi bir sorunumuz yok. Tabii ki bu oranları daha aşağı çekmemiz lazım. Toplum olarak çocuklarımızı topluma uyumlu birey olarak yetiştirmemiz gerekiyor. İlimiz bu konuda da çok şanslı."



Çelik, Uzlaştırma Bürosuna geçen yıl gelen 3 bin 713 dosyanın 1927'sinde uzlaştırma sağlandığı sözlerine ekledi.

