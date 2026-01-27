Habertürk
Habertürk
        Trabzon'da masa tenisi turnuvası düzenlenecek

        Trabzon'da masa tenisi turnuvası düzenlenecek

        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 10:15 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:15
        Trabzon'da masa tenisi turnuvası düzenlenecek
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası gerçekleştirilecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce geleneksel olarak organize edilen "Trabzon'un Kurtuluşu Masa Tenisi Turnuvası"nın bu yıl 30'uncusu düzenlenecek.

        Turnuva, 14-15 Şubat'ta Yomra Cimnastik Salonu'nda organize edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

