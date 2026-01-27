Trabzon'da masa tenisi turnuvası düzenlenecek

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce geleneksel olarak organize edilen "Trabzon'un Kurtuluşu Masa Tenisi Turnuvası"nın bu yıl 30'uncusu düzenlenecek. Turnuva, 14-15 Şubat'ta Yomra Cimnastik Salonu'nda organize edilecek.

