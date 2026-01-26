Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 30 Ocak Cuma günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 20:32 Güncelleme: 26.01.2026 - 20:32
        Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
        

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili oyuncular, ısınma çalışması gerçekleştirdi.

        Pas ve rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi.

        Öte yandan antrenman öncesi futbolcu Cihan Çanak'ın doğum günü de kutlandı.

        Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

