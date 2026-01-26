Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 30 Ocak Cuma günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili oyuncular, ısınma çalışması gerçekleştirdi.



Pas ve rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi.



Öte yandan antrenman öncesi futbolcu Cihan Çanak'ın doğum günü de kutlandı.



Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

