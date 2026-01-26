Akçaabat Belediyesi Çocuk Korosu Seçmeleri başladı

Akçaabat Belediyesi, çocukların sanatsal gelişimini desteklemek ve müzik yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirdiği Çocuk Korosu Projesi için başvuruları başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamada ilkokul 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin başvurabileceği koroda, çocukların bireysel gelişimlerinin yanı sıra topluluk içinde uyum, ritim, kulak eğitimi ve sahne kültürü gibi önemli kazanımların edinilmesinin hedeflendiği belirtildi.



Adayların etkinlik afişinde yer alan kare kod ile 26 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında başvuru yapabileceği kaydedildi.



Koronun eğitim sürecinin, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütüleceği ve repertuvar çalışmalarının hem çocuk şarkılarından hem de yöresel müziklerden oluşacağı aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, bu tür faaliyetlerin çocukların sosyal gelişimindeki etkisine değinerek gençlere daha geniş imkanlar sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

