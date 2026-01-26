Trabzon'da ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor

Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve piyasada adil rekabet şartlarının sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürdü.



Ortahisar ilçesindeki marketlerde temel gıda, meyve, sebze ve temizlik ürünlerini kontrol eden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.



Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, fiyatları ekonomik temellere dayandırmadan artıran işletmelere karşı haksız fiyat ve fahiş fiyat artışı denetimlerinin yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.



Fahiş fiyat tespit edilen işletmelerle ilgili gerekli cezai işlemlerin uygulandığı ifade edilen açıklamada, "Haksız fiyat artışıyla ilgili denetimler için Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz ürününün 3 aylık faturalarını talep ederek inceleme yapmakta, şüpheli bir durum bulunması halinde ise tespit Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilmektedir." denildi.







