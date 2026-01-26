Habertürk
        Akçaabat Belediyesi'nin yöresel ürünlerden oluşan markası tüketiciyle buluştu

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, belediye bünyesindeki tesiste işlenen meyvelerden elde edilen yöresel ürünlerin, "Akçahasat" markasıyla satışa sunulduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:44 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:47
        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, belediye bünyesindeki tesiste işlenen meyvelerden elde edilen yöresel ürünlerin, "Akçahasat" markasıyla satışa sunulduğunu belirtti.

        Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon hurması, aronya ve kokulu üzüm gibi yöresel ürünlerden meyve suyu, reçel, marmelat ve meyve kurusu elde edildiğini ifade etti.

        Markanın yalnızca bir gıda üretim tesisi değil, aynı zamanda yerel kalkınma modeli niteliği taşıdığını aktaran Ekim, üreticinin kazandığı, tüketicinin de kaliteli ve sağlıklı ürünlerle buluştuğunu dile getirdi.

        Ekim, amaçlarının Akçaabat'ı üreterek büyütmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Aronya, son yıllarda dünyada önemli bir süper gıda olarak kabul edilen, antioksidan değeri çok yüksek bir ürün. İlçemizde de yetişmesi mümkün olan bu meyveyi Akçahasat tesislerimizde işleyip paketleyerek raflara taşıyoruz. Hem üreticiyi teşvik ediyor hem de Akçaabat'ı bu alanda marka haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Yerel ürünün yerel markaya dönüşmesi bizim için çok kıymetli."

