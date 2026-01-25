Habertürk
        Trabzon'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        25.01.2026 - 20:20
        Trabzon'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Derecik Mahallesi'nde Mustafa Uzun idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile beraberindeki Asiye Uzun yaralandı.

        Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



