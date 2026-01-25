Habertürk
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'i 2-1 yendi.

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'i 2-1 yendi.

        Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta bordo-mavililer, Donjeta Halilaj'ın 35. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti.

        İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci yarıda Ankara ekibi 50. dakikada Mateja'nın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Trabzonspor, maçın 82. dakikasında Kaltrina ile skoru 2-1'e getirdi.

        Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

