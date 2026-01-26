Habertürk
Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer dönemindeki amaçlarını açıkladı:

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kadro değerlendirmeleri, ihtiyaç analizleri ve devre arası transfer hazırlıklarının bir futbol aklı doğrultusunda şekillendiğini, amaçlarının günü kurtaran bir tercihten ziyade uzun vadeli bir yol haritası olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:47 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:47
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer dönemindeki amaçlarını açıkladı:
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kadro değerlendirmeleri, ihtiyaç analizleri ve devre arası transfer hazırlıklarının bir futbol aklı doğrultusunda şekillendiğini, amaçlarının günü kurtaran bir tercihten ziyade uzun vadeli bir yol haritası olduğunu belirtti.

        Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, bordo-mavili takımın birçok maçta oyun cesareti gösterdiğini aktardı.


        Bireysel anlamda ciddi gelişim sinyalleri verildiğini vurgulayan Doğan, "Formanın ağırlığını hisseden, sorumluluk alan oyuncular ortaya çıktı. Bu kazanımlar geleceğin temel taşları olarak kayda geçti. Buna karşın sakatlıklar sezonun ritmini doğrudan etkiledi. Afrika Kupası’na giden oyuncular da eklenince bazı haftalarda kadro bütünlüğümüz maalesef zayıfladı. Bu eksikler oyunun sürekliliğini de zorladı. Ancak bu dönemde dahi hedefimizden kopmadık. Yarışın içinde kaldık, oyun kimliğini koruma iradesi gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

        Ertuğrul Doğan, bu noktada en kritik başlıklardan birinin teknik direktör Fatih Tekke ile yürütülen süreç olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Sahaya bakışı, oyuna yaklaşımı ve kulübün geleceğine dair perspektifi tüm planlamanın merkezinde yer aldı. Kadro değerlendirmelerimiz, ihtiyaç analizleri ve devre arası transfer hazırlıkları bir futbol aklı doğrultusunda şekillendi. Amacımız günü kurtaran bir tercihten ziyade uzun vadeli bir yol haritasıdır. Devre arası transfer dönemi bu yol haritasının önemli bir adımıdır. Amacımız açıktır, takımı güçlendirecek, oyuna doğrudan temas edecek, bu yapının parçası olacak oyuncularla ilerlemek, gençlerle tecrübeyi doğru dengede buluşturmak ve sahada süreklilik sağlayacak bir yapı kurmaktır."




        - "Akılla ve kararlılıkla ilerleyeceğiz"

        Trabzonspor'un hafızasında bahsettiği kültürün bulunduğunu aktaran Doğan, "Yapılan bu mirası bugünün futbol gerçekleriyle yeniden buluşturmaktır. Başkanlık makamı, teknik heyetle aynı hedefe bakıyor. Kuracağımız bu yapı ile akılla ve kararlılıkla ilerleyeceğiz. Haliyle her adım yarını düşünerek atılmaktadır. Ortaya çıkacak tablo kimliğini ve sahada ne istediğini bilen ve bunu istikrarlı biçimde ortaya koyan Trabzonspor olacaktır. Bu yol kolay değil ama doğru yoldur." görüşlerini paylaştı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

