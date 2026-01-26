Habertürk
        Trabzon'da çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü

        Giriş: 26.01.2026 - 12:47 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:47
        Trabzon'un Maçka ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        A.Ö. idaresindeki çöp kamyonu, ilçe merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muazzez Çakar'a (42) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Çakar, Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

