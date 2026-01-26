Trabzon'da çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü

Trabzon'un Maçka ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti. A.Ö. idaresindeki çöp kamyonu, ilçe merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muazzez Çakar'a (42) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çakar, Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

