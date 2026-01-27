Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 18 ilçede yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 14:19 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 18 ilçede yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler geçen yıl 401 bin 925 ton asfalt, 229 bin 468 metrekare beton yol ile 117 bin 560 metrekare parke ve kaldırım imalatı gerçekleştirdi.

        Ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehirde bozuk yolların onarımı için çalışan ekipler, Ortahisar ilçesi Çarşı Mahallesi Sahil Yolu Caddesi ve Gülbaharhatun Mahallesi Mumcular Sokak'ını yaklaşık 600 metrelik yol, asfalt kazıma ve serim çalışmalarıyla yeniledi.

        Beşikdüzü ilçesi Beşikdağ Mahallesi yolunda bin metrelik asfalt serim, Arsin ilçesi Yeşilköy Mahallesi ile Araklı ilçesi Türkeli Mahallesi'nde taş duvar yapım çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor

        Benzer Haberler

        23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Trabzon'da devam ediyor
        23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Trabzon'da devam ediyor
        Trabzon'da masa tenisi turnuvası düzenlenecek
        Trabzon'da masa tenisi turnuvası düzenlenecek
        Felce yol açan şah damarı daralmasına bacak damarıyla müdahale
        Felce yol açan şah damarı daralmasına bacak damarıyla müdahale
        Kar altında şap seferberliği Trabzon'da karla kaplı dağ yollarını aşarak ha...
        Kar altında şap seferberliği Trabzon'da karla kaplı dağ yollarını aşarak ha...
        Trabzonspor'da Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı