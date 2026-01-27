Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Trabzon'da devam ediyor

        "23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası" Trabzon'da sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 13:48 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:48
        23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Trabzon'da devam ediyor
        "23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası" Trabzon'da sürüyor.


        Beşirli Spor Salonu'nda serbest, grekoromen ve kadınlarda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde serbest kategorisindeki sporcular mücadele etti.


        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AA muhabirine, Türkiye'de güreşteki en önemli şampiyonalardan birini Trabzon'da düzenlediklerini söyledi.

        Trabzon'un spor şehri olduğunu belirten Akgül, "Büyükleri Türkiye Şampiyonası'nı Gaziantep'te yaptıktan sonra sıra en büyük ikinci organizasyonumuz ümitler Türkiye Şampiyonası U 23 kategorsi diye geçiyor. Özellikle belediyenin istemesi, buradaki kulüplerimizin, hocalarımızın çok istekli olmasından dolayı turnuvayı buraya verdik. Trabzon gerçekten bir spor şehri, biz de güreş olarak burada var olmak, güreşi daha da canlandırmak istiyoruz." dedi.

        Müsabakaları dikkatle ve özenle incelediklerini vurgulayan Akgül, "Buraya ümitler kategorisinde en iyi olanlar geldi. Birinci olanlar direkt Avrupa'ya gidecek. Öyle bir ehemniyeti var. O yüzden sakatlık olmadan, kazasız belasız bir müsabaka diliyorum. Emeği geçen Trabzon Valiliğine, Büyükşehir Belediyesine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Federasyon çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        58 ilden 898 sporcunun mücadele edeceği şampiyona, 31 Ocak'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

