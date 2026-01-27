Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül'den Trabzonspor Kulübü'ne ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.





Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akgül'ün ziyaretinde Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcıları Kemal Ertürk, Ali Haydar Gedikli ve Murat İskender, Genel Sekreter Sami Karaman ile Yönetim Kurulu Üyeleri Coşkun Öztürk ve Fatih Solak yer aldı.



Ertürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akgül'e forma ve plaket hediye etti.



Akgül de Ertürk'e hediye vererek, takıma başarılar diledi.



Ziyarette Akgül'e, Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Murat Şahin, İl Temsilcisi Rahmi Üstün ve beraberindeki heyet eşlik etti.

