Trabzon Valisi Şahin'den Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'e ziyaret
Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.
Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Genç ve belediye personeli tarafından karşılanan Vali Şahin, şeref defterini imzaladı.
Ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, yerel yönetimlerle güçlü bir iletişim içinde olmanın önemine değindi.
Genç de Trabzon'un kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması adına Valilik ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Genç, Şahin'e günün anısına hediye takdim etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.