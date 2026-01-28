Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2025'te 131 projeye 103 milyon lira destek sağladı

        Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca (DOKA) geçen yıl 3 program kapsamında 131 projeye 103 milyon lira destek verildi.

        Giriş: 28.01.2026 - 11:45 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:45
        Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2025'te 131 projeye 103 milyon lira destek sağladı
        Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca (DOKA) geçen yıl 3 program kapsamında 131 projeye 103 milyon lira destek verildi.

        DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2025'te "sürdürülebilir turizm", "mavi ekonomi", "katma değerli üretim ve ticarileşme" başlıklarında üç temel sonuç odaklı program uyguladıklarını söyledi.

        Proje ve yatırımlar açısından bereketli bir yıl geçirdiklerini belirten Akpınar, "2025 yılı mali destek ve teknik destek programlarımız kapsamında 131 projeye destek verdik. Bunların toplam tutarı 103 milyon lira. Devam eden projelere baktığımızda yaklaşık 250 milyon liralık proje havuzunu şu anda yönetmekteyiz." dedi.

        Akpınar, 2026'da bu rakamların çok daha artacağını, yeni yıla güçlü bir bütçeyle girdiklerini vurguladı.

        ​DOKA'nın mali kaynaklarına ek olarak dış fon imkanlarını da araştırdıklarının altını çizen Akpınar, şu değerlendirmede bulundu:

        "Şu anda özellikle uluslararası projelere, fonlara odaklanmış durumdayız. Avrupa Birliği'nin Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Interreg Next Karadeniz programıyla beş proje desteklendi. Toplamda 4,5 milyon avroluk bütçeli bu projede ajansımızın bütçesi ise yaklaşık 600 bin avro. Şu anda beş projeyi uygulamaya devam ediyoruz."

        Akpınar, nitelikli proje üretmeye devam edeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Kalkınma işi çok aktörlü bir iş. Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz koordinasyonunda yönetim kurulumuz, diğer paydaşlarımız, özel sektör ve sivil toplumla hep beraber bir kalkınma perspektifi içerisinde yeni projeler, programlar ve yatırımlar üretmek için tüm enstrümanlarımızı kullandığımız bir yıl olacak."

