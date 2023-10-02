Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Trabzon'da toplu icazet merasimine katıldı: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeryüzündeki cehaletin Kur'an ile aydınlanmayı beklediğini belirterek, "Kim aydınlatacak? Kur'an ile bizler aydınlatacağız, Peygamber varisleri. İşte bizler Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın varisleri olarak onun bıraktığı yerden bu davayı devam ettireceğiz inşallah." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeryüzündeki cehaletin Kur'an ile aydınlanmayı beklediğini belirterek, "Kim aydınlatacak? Kur'an ile bizler aydınlatacağız, Peygamber varisleri. İşte bizler Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın varisleri olarak onun bıraktığı yerden bu davayı devam ettireceğiz inşallah." dedi.

Erbaş, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen "2023 Yılı Mevlid-i Nebi ve 1461 Hafız Toplu İcazet Merasimi" töreninde yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in 1452'nci doğum gününün tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olmasını diledi.

Yeryüzüne gönderilen İslam'ın bir ferdi olmanın en büyük nimet olduğunu ifade eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir soru gelse size 'Sizin için en büyük nimet nedir?' diye, cevabınız 'Müslüman olmuş olmak' olmalı. En büyük nimet bizim için Müslüman olmuş olmamız. Çünkü Kur'an bunu nimet olarak değerlendiriyor. Yeryüzünde ne kadar insana nasip oldu Müslüman olmak? Bugün 2 milyar, geçmişte milyarlarca insan Müslüman olarak yaşadı. Ama şu anda 6 milyar insan bu nimetten mahrum. Demek ki yeryüzünün dörtte biri bu nimete ulaşmış durumda."

Erbaş, Hafız Abdullah Nazırlı'nın "Eşref-i ümmet olanlar Hafız-ı Kur'an olur, Hafız-ı Kur'an olanın hafızı Kur'an olur" sözünü hatırlatarak, "Sizler de işte bu 2 milyar Müslüman içerisinde en şereflilersiniz. Mübarek olsun, hayırlı olsun. Ne mutlu sizlere. Dünyada bir insana bundan daha büyük bir nimet nasip olmaz. Hafız olmak, yürüyen Kur'an olmak, yaşayan Kur'an olmak. Cenabıhak son nefesinize kadar hafızlığınızı muhafaza etmeyi nasip eylesin. Sizler hafızlığınızı muhafaza ederseniz Hafız Abdullah Nazırlı hocamızın dediği gibi Kur'an da sizi korur." diye konuştu.

- "Siz Kur'an'ı korursanız, Kur'an da sizi korur"

Hayatını kaybeden Hafız Abdullah Nazırlı'ya ilişkin bir hatırayı paylaşan Erbaş, şöyle devam etti:

"2021 yılında Trabzon'daydık. Rize'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızla bir cami açılışında bulunduk. Sonra Trabzon'a geldik, ertesi gün Cumhurbaşkanı'mız Rize ve Trabzon'da çalışmalar yaparken ben de Ordu'ya geçmiştim. Cumhurbaşkanı'mız beni aradı, 'Hocam neredesin?' dedi. 'Ordu'dayım' dedim, 'Hatırlar mısın Elazığ'da hastanede ziyaret ettiğimizde bize demişti ki emri hak muhtemelen yakında vaki olur, emri hak vaki olduğunda isterim ki ikiniz de cenazemde bulunasınız' dedi. 2021 yılı Ocak aylarının sonuydu. Aradan 20 gün geçmeden emri hak vaki oldu, 106 yaşında Hafız Abdullah Nazırlı hocamız. 'Evet efendim, hatırladım' dedim. 'Hadi gel de gidelim, cenaze namazını kıldırılalım gelelim' dedi. Bakınız, bir hafıza verilen değere bakar mısınız? Buradan Elazığ'a gittik, cenaze namazını kıldık. Kur'anlar ve dualarla defnettik. İşte siz Kur'an'ı korursanız, Kur'an da sizi korur. Siz Kur'an'a göre yaşarsınız Kur'an da size öldükten sonra bile hizmet eder."

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak mihraplarda, minberlerde, kürsülerde ve minarelerde hafızların olmasını istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bununla kalmayalım, İlahiyat Fakültesindeki öğrencilerimiz daha çok hafızlarımızdan olsun. İlahiyat fakültelerinde ana bilim dallarında hocalarımız hafızlarımızdan olsun. Hafız tefsircilerimiz, hadisçilerimiz, hafız kelamcılarımız, tasavvuf hocalarımız olsun. İmam Hatip liselerinde öğretmenlerimiz hafızlardan olsun. Ben 20 sene İlahiyat Fakültesinde hocalık yaptım. Hafızlarımızın bulunduğu sınıflarımızdaki yaptığımız derslerin tadına doyamadım. İlahiyat Fakültesinde her dersin mutlaka Kur'an ile bağlantısı vardır. Tefsir dersi Kur'an'dan ayrı yapılabilir mi? Hadis dersi Kur'an'dan bağımsız yapılabilir mi?"

- "Kavramlarımıza sahip çıkalım"

Kavramlara sahip çıkılmasının önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, "Hiç dinler tarihi Kur'an'dan bağımsız yapılabilir mi? Biz oryantalist gibi bir dinler tarihçisi değiliz. Biz müsteşrikler gibi felsefeci değiliz. Bizim felsefe hocamız da Kur'an'dan bağımsız felsefe yapamaz. Çünkü felsefenin dinimizdeki adı hikmettir. 1920'li yıllara kadar İstanbul Darülfünun Üniversitesinin ana bilim dallarından birisinin adı hikmetti. Daha sonra hikmet kaldırıldı, sonra yerine felsefe konuldu, içtimaiyat kaldırıldı, sosyoloji konuldu, ilmü'n nefs kaldırıldı, psikoloji konuldu. Kavramlarımıza sahip çıkalım. Sevgili gençler ve hafızlarımız, kavramlarımıza sahip çıkalım. Kendi kavramlarımızla konuşalım." dedi.

Türkçe'nin yeryüzünde en zengin dillerden biri olduğuna dikkati çeken Erbaş, Arapça ve Farsça kelimelerle muhteşem bir hal aldığını söyledi.

Erbaş, hafızlara daha çok okumaları tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Her zaman söylüyoruz ya bütün kitaplar Allah'ın kitabını daha iyi anlamak için okunur. Astronomi ile ilgili bir kitap ya da bir makale varsa Yasin Suresi'nde güneş ve ayla ilgili ayetler var. Kur'an-ı Kerim'de göklerden söz eden yüz kadar ayet var. Yerlerden bahseden ayetler var. Dağlardan bahseden ayetler var. Yaratılıştan bahseden ayetler var. Eğer astronomi, jeoloji, sosyoloji, yer bilimleri, gök bilimleri bunlarla ilgili okuduğunuz kitapları, makaleleri 'Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayayım' diye okursanız sizler nafile ibadet etmiş olursunuz. Biz ne diyoruz? Kur'an ne için okunur? Anlamak ve yaşamak için. O zaman Kur'an kurslarımıza koyduğumuz Kur'an'ı anlama programını bizim daha fazla teşvik etmemiz, daha fazla emek sarf etmemiz gerekiyor. Anlamadığımız takdirde o zaman Kur'an-ı Kerim'den çok fazla istifade edemeyiz."

Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek ve yaşamak yolunda ömürlerini geçireceklerine dikkati çeken Erbaş, "Yeryüzündeki cehalet Kur'an ile aydınlanmayı bekliyor. Kim aydınlatacak? Kur'an ile bizler aydınlatacağız, Peygamber varisleri. İşte bizler Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın varisleri olarak onun bıraktığı yerden bu davayı devam ettireceğiz inşallah. Allah Resulü Efendimiz Arafat'ta, veda haccında, veda hutbesinde yer alan şu vasiyeti bizlere yaptı, 'Bunlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız, bunlardan birisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resulünün sünneti' Kıymetli hafızlarımız işte bizler Allah'ın kitabına sahip çıkacağız, Resulünün sünnetine sahip çıkacağız." diye konuştu.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise 1461 hafızın icazetine şahit olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve diğer katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından icazet merasimi düzenlendi, dualar okundu.

Törene, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Müftüsü Selami Aydın, siyasi parti temsilcileri ile hafızlar ve aileleri katıldı.