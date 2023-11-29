Burun ve üst çene kanseri Gürcü hasta, Trabzon'da sağlığına kavuştu Gürcistan uyruklu burun ve üst çene kanseri hasta, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonla sağlığına kavuştu.

Gürcistan uyruklu burun ve üst çene kanseri hasta, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonla sağlığına kavuştu.

KTÜ Farabi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Gürcistan uyruklu 43 yaşındaki Koba Ashorti, yanağında şişlik, burun akıntısı ve burun kanaması şikayetleriyle hastanenin kulak burun boğaz bölümüne başvurdu.

Kulak Burun Boğaz Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Bahadır tarafından yapılan muayenede, hastanın sol yanakta şişlik, sol üst damakta itilme ve bombelik, üst çene ön, alt ve damak bölgesinde kemikte erime saptandı.

Muayene sonucunda maksiller sinüs (sağ ve sol yanakta bulunan sinüsler) kaynaklı kötü huylu kanser olabileceği düşünülen hasta, Prof. Dr. Osman Bahadır ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Hasta, tedavisinin ardından solunum ve yeme sorunu düzelmiş, sağlıklı şekilde taburcu edildi.

- "Burun ve çevresindeki sinüslerin kanserleri sinsidir"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Bahadır, şunları kaydetti:

"Burun ve çevresindeki sinüslerin kanserleri sinsidir. Erken semptom vermezler, sebep olduğu şikayetler bu bölgedeki bilinen burun, sinüs ve diş enfeksiyonları semptomları ile karışabilir. Tanıdaki gecikme hastanın tedavi şansını tamamen ortadan kaldırıp hayatına mal olabilir. Bu kanserler sıklıkla sinüs anatomik sınırları dışına çıkmadan şikayete sebep olmaz, sinsi ilerlerler. Dolayısıyla şikayet ortaya çıktığında genellikle ileri evreye varmış olurlar."

Hastaların sıklıkla burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun kanaması, baş ağrısı şikayetleriyle başvurduklarını aktaran Bahadır, "Yüzde şişlik ve asimetri, uyuşma hissi, üst çene dişlerinde hassasiyet ve ağrı, damakta şişlik ve yara gibi şikayetlerle de gelebilirler. Diş ağrısı nedeni ile hastalar diş hekimlerine gidip tanıda bazen zaman kaybına da uğrayabilirler. Ya da benzer şekilde sinüzit tanı ve tedavisi şeklinde zaman kaybedebilirler." ifadelerini kullandı.

Bahadır, günümüzde endoskopik muayene imkanları ve ileri görüntüleme yöntemleriyle daha erken teşhis koyulabildiğine işaret ederek, "Buna rağmen tanı konulduğunda hastaların ancak 4'te 1'inde tümör sinüs içerisindedir. Hastalar çoğu zaman ileri evre 3-4 aşamasında gelirler. Tedavisi cerrahi ve sonrasında ek olarak radyoterapidir." ifadelerini kullandı.