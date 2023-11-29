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        Trabzon'da kargo çalışanlarını silahla ateş açıp tehdit eden şüpheli tutuklandı

        Trabzon'da, bir kargo şubesindeki 3 çalışanı silahla ateş açıp tehdit eden şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:50
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        Trabzon'da kargo çalışanlarını silahla ateş açıp tehdit eden şüpheli tutuklandı
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        Trabzon'da, bir kargo şubesindeki 3 çalışanı silahla ateş açıp tehdit eden şüpheli tutuklandı.

        Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde Y.A. ile oturduğu apartmanın girişindeki kargo şubesi çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından evine giderek aldığı tabancayla geri dönen şüpheli Y.A, üzerlerine doğru ateş açtığı çalışanları tehdit etti.

        Yaralananın olmadığı olaydan sonra zanlı, kargo şubesinden ayrıldı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polisin yakaladığı Y.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli Y.A, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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