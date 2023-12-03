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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Trabzon Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 36-35 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:52 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:52
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Trabzon Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 36-35 yendi.

        Beşirli Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını misafir ekip, 19-16 önde bitirdi.

        Trabzon temsilcisi, karşılaşma sonunda sahadan 36-35 üstün ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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