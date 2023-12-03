Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Trabzon Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 36-35 yendi.

Beşirli Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını misafir ekip, 19-16 önde bitirdi.

Trabzon temsilcisi, karşılaşma sonunda sahadan 36-35 üstün ayrıldı.

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