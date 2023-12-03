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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan araka kurtarma ekiplerine teşekkür

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Beşikdüzü ilçesinde fırtınada yükselen dalgalara kapılarak hayatını kaybeden lise öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz'ın cesetlerinin bulunmasında görev alan ve üstün gayret gösteren ekiplere teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:45 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:55
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan araka kurtarma ekiplerine teşekkür
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Beşikdüzü ilçesinde fırtınada yükselen dalgalara kapılarak hayatını kaybeden lise öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz'ın cesetlerinin bulunmasında görev alan ve üstün gayret gösteren ekiplere teşekkür etti.

        Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Kasım Pazartesi günü meydana gelen fırtınada iki öğrencinin dalgalara kapılarak kaybolduğunu anımsatarak, gençlerin cansız bedenlerinin olayın 5. gününde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekibinde görevli dalış amiri Erhan Saraç, dalgıçlar Muharrem Çebi, Habib Durmuş ve Ramazan Baki tarafından bulunduğunu belirtti.

        Gençlerin vefatından duyduğu üzüntüye dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Gençlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Öte yandan 5 gün boyunca arama kurtarma faaliyetlerini koordinasyon içinde yürüten ve gençlerin bulunması için üstün gayret gösteren Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerimiz ile birlikte Trabzon AFAD, Erzurum AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Beşikdüzü Emniyet Müdürlüğü, JAK, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türk Kızılay, UMKE, MEB AKUB, SÜR-AK ve ANDA ekiplerine yürekten teşekkür ediyorum."

        Zorluoğlu, yaklaşık 4 yıl önce başladıkları İtfaiye Dairesi Başkanlığının teşkilat yapısını güçlendirme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, "Başkanlığımıza bağlı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü bünyesinde 2020'de Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi kurduk. Jandarma Özel Harekat Komutanlığına bağlı Arama ve Kurtarma Birlik Komutanlığında zorlu şartlarda kurbağa adam ve arama kurtarma konusunda çeşitli eğitimlere katılan ve üstün başarı gösteren ekibimiz geçen sürede 7/24 esasıyla çok sayıda önemli müdahalede bulunmuştur. Ekiplerimize yürekten teşekkür ediyor, zorlu kış şartlarında tüm hemşehrilerimizin ve gençlerimizin dikkatli olmasını istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

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