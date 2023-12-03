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        Trabzonspor Kulübü, maç öncesi taraftarlarına hamsi ikram etti

        Trabzonspor Kulübü ile Ortahisar Belediyesinin ortak organizasyonuyla taraftarlara hamsi ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:33 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:33
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        Trabzonspor Kulübü, maç öncesi taraftarlarına hamsi ikram etti
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        Trabzonspor Kulübü ile Ortahisar Belediyesinin ortak organizasyonuyla taraftarlara hamsi ikramında bulunuldu.

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Trabzonspor-Mondihome Kayserispor karşılaşması öncesi Papara Park yakınında kurulan stantta maça gelen taraftarlara hamsi ikram edildi.

        Sohbet ettiği taraftarlarla fotoğraf çektiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı etkinliğe, bordo-mavililer ilgi gösterdi.

        Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Çöz, etkinliğin düzenlenmesinde Başkan Doğan'ın öncülük ettiğini belirterek, güzel bir havada taraftarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

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