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        Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden UMKE personelinin cenazesi defnedildi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden UMKE personeli Sinan Sula'nın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:27 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:43
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        Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden UMKE personelinin cenazesi defnedildi
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden UMKE personeli Sinan Sula'nın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

        Yaşamını yitiren Sula'nın cenazesi, aile ve yakınları tarafından İskenderpaşa Camisi'ne getirildi.

        Sula'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Maçka ilçesine bağlı Güzelce Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Sula'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, UMKE personeli ile sağlık çalışanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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